Маландзия рассказал об особенностях редкой в мире птицы, встречающейся в Абхазии

На Черноморском побережье Кавказа впервые это утка в единичном экземпляре была обнаружена на озере Инкит в Пицунде. За всю двухсотлетнюю историю изучения этот вид никто здесь не наблюдал. Это была интересная находка. Мы расценивали ее как случайный вид в Абхазии. На протяжении почти уже 30 лет савку регулярно наблюдаем в разных частях Абхазии в период пролета и в период зимовки. С 2008 года ее начли регистрировать наши сочинские коллеги, которые работают на Имеретинской низменности. Они обратились ко мне. И было принято решение попробовать более полно представить картину этого явления и сделать какие-то выводы. Таким образом, появилась статья", — собщил Маландзия.
Ученые из России вместе с коллегами из Абхазии опубликовали статью в авторитетном научном журнале "Nature Conservation Research. Заповедная наука". В ней приводятся новые сведения о распространении савки на Черноморском побережье Кавказа.
Первое появление на побережье этого чрезвычайно редкого вида уток, занесенного в Красные книги МСОП, Российской Федерации и Краснодарского края, зарегистрировано в 1991 году. В настоящее время савка является малочисленным зимующим и пролетным видом, встречающимся на Черноморском побережье Краснодарского края и Абхазии.