Маландзия рассказал об особенностях редкой в мире птицы, встречающейся в Абхазии

"Этот вид является редким в пределах всей мировой фауны, в пределах всего ареала распространения. Савка включена в Международную Красную книгу и в ряд региональных Красных книг. Этот вид подлежит охране во все периоды времени. Этот вид связан с солоноватыми водоемами. Территория обитания в настоящее время подвержена всякого рода антропогенным нагрузкам, что без сомнения приводит к снижению численности. С другой стороны относясь к семейству гусеобразных, к уткам, этот вид становится объектом браконьерства. Есть виды, которые в силу экологической пластичности могут приспосабливаться к новым условиям, но у этого вида адаптационные возможности значительно ниже. По общему виду каждый скажет, что это утка. Но есть характерные особенности. Форма и строение клюва другая, специфическая передняя окраска. Она дает возможность достаточно легко идентифицировать этот вид в природе, с достаточно приличного расстояния можно точно определить, что это савка.

На Черноморском побережье Кавказа впервые это утка в единичном экземпляре была обнаружена на озере Инкит в Пицунде. За всю двухсотлетнюю историю изучения этот вид никто здесь не наблюдал. Это была интересная находка. Мы расценивали ее как случайный вид в Абхазии. На протяжении почти уже 30 лет савку регулярно наблюдаем в разных частях Абхазии в период пролета и в период зимовки. С 2008 года ее начли регистрировать наши сочинские коллеги, которые работают на Имеретинской низменности. Они обратились ко мне. И было принято решение попробовать более полно представить картину этого явления и сделать какие-то выводы. Таким образом, появилась статья", — собщил Маландзия.

Ученые из России вместе с коллегами из Абхазии опубликовали статью в авторитетном научном журнале "Nature Conservation Research. Заповедная наука". В ней приводятся новые сведения о распространении савки на Черноморском побережье Кавказа.

Первое появление на побережье этого чрезвычайно редкого вида уток, занесенного в Красные книги МСОП, Российской Федерации и Краснодарского края, зарегистрировано в 1991 году. В настоящее время савка является малочисленным зимующим и пролетным видом, встречающимся на Черноморском побережье Краснодарского края и Абхазии.