Купалба о кодорских трофеях: грузины уже поделили Абхазию

"В 2006 году в верхнюю часть Кодорского ущелья были введены грузинские подразделения, и к августу 2008 года их было около трех тысяч человек. В начале 2008 года над Абхазией начали летать беспилотные летательные аппараты. Раньше их грузинская сторона не имела, но по программе "Обучи, оснасти" Грузии на первом этапе было выделено около 20 миллионов долларов, затем сумма была увеличена. Американские инструкторы обучали их и вместе с программой этой передали израильские беспилотные летательные аппараты. Грузинская сторона готовила операцию по захвату Абхазии.

При проведении Кодорской операции мы захватили такие трофейные документы, которые позволили показать мировому сообществу намерения грузинской стороны захватить территорию Абхазии. По плану восточная часть Абхазии была разбита на квадраты, каждое грузинское подразделение имело определенную задачу по захвату. Командиры подразделений должны были открыть секретные пакеты в назначенный час. Было расписано все: актив сел, фамилии людей. Они хотели высадить десант в Сухумском аэропорту. С верхней части Кодорского ущелья спустить 3, 5 тысячное подразделение, разделить Абхазию на две части и уже дальше проводить работу. После того, как в 2001 году Гелаевский рейд не удался, грузинская сторона планировала. И собиралась провести в 2008 году операцию, особенно после тех сведений, которые она получила с беспилотников, большую их часть мы сбили", — сообщил Купалба.

Операция по освобождению верхней части Кодорского ущелья была проведена 12 августа 2008 года. В ходе операции российских и абхазских войск вся территория Абхазии полностью была очищена от грузинских вооруженных сил. Позднее, 26 августа 2008 года, Россия признала независимость Абхазии.