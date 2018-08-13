Князев об абхазских выпускниках "Щуки": работа не закончена

"Я буду политкорректен и говорю, да, я доволен. Потому что каждому из них я готов предъявить много претензий и каждому из детей я эти претензии предъявил. А то, что они одаренные дети – это безусловно, это я подтверждаю на всю страну и говорю, что это было бы хорошее пополнение и РУСДРАМу и Абхазскому государственному театру, если бы для них нашлось место, если бы для них нашлись роли. Это люди, имеющие отношение к театру. Из двенадцати человек восемь – это очень одаренные люди. Приехали ли они сюда, приедут ли они сюда – это мы уже через год посмотрим, потому что обучение только-только завершилось, еще не начался сезон, еще толком их не приняли ни в тот, ни в другой театр. Знаю, что в плане РУСДРАМа постановка спектакля "Кьоджинские перепалки". Он будет поставлен заново, но по тому рисунку, который ребята играли в институте. Приедет наш педагог и режиссер театра Вахтангова Александр Коручеков и сделает с ними спектакль. И вот мы посмотрим, сколько ребят осталось в Абхазии, до какой степени они хотят здесь жить и работать, как они будут включаться", — сказал Князев.

В июле 2018 года студенты абхазской студии Театрального института имени Бориса Щукина сдали государственные экзамены и стали дипломированными актерами.



