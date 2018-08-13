Аршба о передаче спортобъектов муниципалитетам: лучше, когда хозяин рядом

Несколькими днями ранее премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия подписал распоряжение о передаче на баланс органов исполнительной власти спортивных сооружений, возведенных либо восстановленных в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия.

Контроль за исполнением данного распоряжения возложен на первого вице-премьера республики Даура Аршба.

"Дело в том, что многие подобные объекты ни на чьем балансе сейчас не стоят. Сейчас они переданы местным администрациям или республиканским профильным службам. До сих пор не было установлено, кто следит за этим объектом, кто его использует. Эксплуатировать объект всегда легче, когда он рядом и хозяин рядом. А когда хозяин находится на расстоянии, в центре, у него так или иначе будут возникать различные вопросы. Если хозяин рядом, то он более заинтересован. Думаю, что местные администрации должны быть заинтересованы, если им передаются готовые объекты", — сказал Аршба.

Согласно документу, Госкомитету по физической культуре и спорту совместно с Госкомитетом по управлению государственным имуществом и приватизации в срок до 1 октября 2018 года необходимо передать Министерству образования и науки мини-футбольное поле, расположенное в поселке Цандрипш Гагрского района, администрации города Сухум — городской футбольный стадион, расположенный по улице Воронова, администрации Очамчырского района — баскетбольные площадки, расположенные в Очамчыре по улице Гудаутской и улице Гулия, администрации Гулрыпшского района — мини-футбольное поле, расположенное в селе Варча, администрации города Пицунда — баскетбольную, волейбольную и теннисную площадки, расположенные по улице Гицба. Об этом сообщает официальный сайт Кабинета Министров Абхазии.



