Джикирба о браконьерстве в Абхазии: утерян кодекс Ажвеипшаа

Блогер, писательница Эля Джикирба в эфире радио Sputnik Абхазия поделилась своим мнением о том, как в Абхазии необходимо бороться с браконьерством и с чем связано безответственное отношение людей к природным ресурсам.

"Нужно обратить внимание на то, что есть часть людей, которая позволяет себе заниматься в буквальном смысле разбоем в лесах высокогорья. Они развлекаются там. Это все вопрос к власти, к исполнению законодательств, это вопрос экономического плана, потому что Госкомитет по экологии и охране природы ссылается на то, что не хватает егерей и техники для работы. В ситуации, когда люди не могут подчиняться закону, на них нужно оказывать иное воздействие. Это должны быть не УАЗики и три егеря, а серьезное давление. Это должны быть санкции, это должны быть аресты, это должны быть очень большие штрафы, конфискация не только оружия, но и техники. Если с ними бороться, то и все остальные послушают. Мы говорим о кодексе Ажвеипшаа. Раньше ситуация была совсем иная. Люди были наедине с природой, и отношение было совсем иным. Сегодня, когда времена так сильно изменились, нужно рассказывать людям на уровне государства, доносить до их сознания, образовывать людей", — отметила Джикирба.

Согласно распоряжению Комитета по экологии Республики Абхазия, с 11 августа в республике открылся сезон охоты на перепела. На всех остальных животных охота будет разрешена позднее. В распоряжении также указаны правила охоты, разрешенное количество добычи за одну охоту.

Запрещена охота на все виды зверей и птиц, включенных в Красную книгу, в частности: на благородного оленя, рысь, выдру, кавказскую лесную кошку, летучих мышей, лебедей, дятлов, на все виды хищных и певчих птиц.



