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Батал Кобахия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кобахия об археологии в Абхазии: за нами нет молодого поколения, и это проблема

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О том, какими качествами должен обладать археолог, об археологии в Абхазии в интервью радио Sputnik в День археолога рассказал замминистра культуры и историко-культурного наследия Абхазии, ученый, археолог Батал Кобахия.

"В научном мире Абхазии, пожалуй, один Вадим Бжания думал о будущем поколении. У него около 15 молодых людей постоянно работали, человек семь стали археологами, это немало. Мало кто имел учеников. К сожалению, я сегодня не вижу, чтобы формировали за собой плеяду.  Надо, чтобы за нами было молодое поколение, и это проблема. Проблема, которую надо решать.  Но на самом деле, им тяжело живется, мизерная заработная плата. Но дело даже не в зарплате, чтобы заниматься археологией, нужны бюджетные деньги, потому что есть понятие академических раскопок, археологом нельзя стать "по учебникам", он должен копать, исследовать, изучать, а на это нужны деньги", — рассказал Кобахия в эфире радио Sputnik Абхазия. 

День археолога, отмечаемый 15 августа, — неофициальный профессиональный праздник археологов России, Белоруссии и Казахстана, официальный праздник на Украине с 2008 года.

Археология  (от греческого archaios — древний и logos — учение) — наука о древностях, изучение быта и культуры древних народов по дошедшим до нас вещественным памятникам.

Теги:
Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии, Батал Кобахия, Абхазия


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