Каюн: произведения Успенского актуальны для любого поколения

Председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн в эфире Sputnik Абхазия сказала, что творчество Эдуарда Успенского помогает воспитывать хорошее общество. Писатель Эдуард Успенский после продолжительной болезни ушел из жизни в возрасте 80 лет.

"Его произведения, мысли, которые он заложил в свои произведения, были, есть и будут актуальны для любого поколения. В его произведениях заложены нравственные истины. Тот непосредственный взгляд из детства, он заставляет нас, уже взрослых людей очень по-доброму смотреть на мир и воспринимать эту непосредственность, чистоту в отношении, как между людьми, так и между животными, которых он фактически одушевляет. Эта непосредственность, простота человеческих отношений основана на любви ко всему живому, к окружающему миру, к природе, к человеку. Если на этих примерах воспитывать детей, то, я думаю, мы всегда построим очень хорошее общество, основанное на любви, дружбе, взаимопонимании и на тонком чувстве юмора, который отличает слог, стиль Эдуарда Успенского", — отметила Каюн.

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Эдуард Успенский советский и российский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг, телеведущий. Среди популярных персонажей, придуманных им — Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон Печкин, пёс Шарик, братья Колобки.