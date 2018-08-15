20:32 15 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.38
  • EUR75.23
Поиск
Наталья Каюн
© Sputnik / Томас Тхайцук

Каюн: произведения Успенского актуальны для любого поколения

Радио
Получить короткую ссылку
12 0 0

Председатель правления фонда Русского культурного центра в Абхазии Наталья Каюн в эфире Sputnik Абхазия сказала, что творчество Эдуарда Успенского помогает воспитывать хорошее общество. Писатель Эдуард Успенский после продолжительной болезни ушел из жизни в возрасте 80 лет.

"Его произведения, мысли, которые он заложил в свои произведения, были, есть и будут актуальны для любого поколения. В его произведениях заложены нравственные истины. Тот непосредственный взгляд из детства, он заставляет нас, уже взрослых людей очень по-доброму смотреть на мир и воспринимать эту непосредственность, чистоту в отношении, как между людьми, так и между животными, которых он фактически одушевляет. Эта непосредственность, простота человеческих отношений основана  на любви ко всему живому, к окружающему миру, к природе, к человеку. Если на этих примерах воспитывать  детей, то, я думаю, мы всегда построим очень хорошее общество, основанное на любви, дружбе, взаимопонимании и на тонком чувстве юмора, который отличает слог, стиль Эдуарда Успенского", — отметила Каюн.

Спасибо за детство: не стало Эдуарда Успенского>>

Эдуард Успенский советский и российский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг, телеведущий. Среди популярных персонажей, придуманных им — Крокодил Гена и Чебурашка, кот Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон Печкин, пёс Шарик, братья Колобки.

Теги:
Эдуард Успенский


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Граница Южной Осетии с Грузией
    Граница на замке

    Госграница Южной Осетии с Грузией будет закрыта в течение трех дней во время празднования юбилея признания РЮО.

  • Контейнеры на международном грузовом терминале, фото из архива
    Торговая экспансия

    В ближайшем будущем Азербайджан планирует существенно увеличить число торговых домов за рубежом.

  • Кинопродюсер Степан Мартиросян и актер Сильвестер Сталоне
    Дорога домой

    Верховный суд России признал законным решение Генпрокуратуры о выдаче голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна Армении, где он проходит по делу о мошенничестве.

  • Автопробег Русского союза Латвии - За Русские школы
    И боль, и надежда

    Кандидат в премьеры от Русского союза Латвии Андрей Мамыкин поделился впечатлениями от автопробега "За русские школы".

  • Строительство авиаполигона в Казлу-Руде
    Самоубийственное пике

    Почему проект создания нового авиаполигона НАТО в Литве, направленный против России, обещает много неприятных сюрпризов самой балтийской республике?

  • Учебный класс
    Дорогое образование

    Август - тяжелая пора для родителей: в этот период нужно подготовить детей к школе. Sputnik Молдова подсчитал, сколько денег потребуется на одного ребенка.

  • Граница Южной Осетии с Грузией
    Граница на замке

    Госграница Южной Осетии с Грузией будет закрыта в течение трех дней во время празднования юбилея признания РЮО.

  • Контейнеры на международном грузовом терминале, фото из архива
    Торговая экспансия

    В ближайшем будущем Азербайджан планирует существенно увеличить число торговых домов за рубежом.

  • Кинопродюсер Степан Мартиросян и актер Сильвестер Сталоне
    Дорога домой

    Верховный суд России признал законным решение Генпрокуратуры о выдаче голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна Армении, где он проходит по делу о мошенничестве.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Спасатели на месте крушения моста в Италии
Смерть на автостраде: в Генуе обрушился мост
СПУТНИК_Мужчина рассказал, как чудом выжил во время обрушения моста в Италии
Громкий шум и долгое падение: выживший при обрушении моста в Италии рассказал о спасении
Стресс
Десять самых стрессовых профессий

Соцсети

Sputnikabkhazia