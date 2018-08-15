Бышок о встрече Путина с Меркель: не вижу прорыв

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на переговорах в Берлине обсудят ситуацию на Украине и в Сирии, а также американские санкции. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Действительно, в субботу Путин будет в Берлине, состоятся его переговоры с канцлером Меркель, они сделают заявление для прессы. Но что касается тем, то это сверка часов по всем важнейшим проблемам. Это, конечно, и международный круг вопросов — это и Украина, это и Сирия, это и рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются сейчас многие страны", — сказал он.

Кроме того, лидеры России и Германии обсудят вопросы двусторонних торгово-экономических отношений и реализации крупных международных коммерческих проектов, добавил пресс-секретарь. "Я имею в виду, конечно, "Северный поток — 2" и иные вопросы, которые стороны посчитают необходимым затронуть", — заключил он.

"Я думаю, что еще одним пунктом для обсуждения, наверняка станет «Северный поток-2». Интересно Германии, так как это — обеспечение их энергетической безопасности. Решение уже принято. Началось прокладывание труб с немецкой стороны. Знаю, что есть некоторые сложности с Данией, которая сказала, что надо еще пообсуждать. Думаю, это связано не с политикой, а с щепетильностью датчан. Они хотят застраховаться от каких-то техногенных аварий. Что касается остальных тем, я не вижу какого-то прорыва. Когда мы говорим про американские санкции, то, прежде всего, Германии и России нужно обсуждать европейские санкции, потому что они вряд ли смогут как-то повлиять на Белый дом, чтобы он серьезно изменил политику в отношении России. А вот Германии можно несколько смягчить и так уже смягчающуюся риторику относительно России, сказать, что Германия рассматривает возможность отменить или приуменьшить часть санкций, которые были введены в связи с событиями на Донбассе. Это со стороны Меркель было бы хорошим сигналом для других европейских стран, которые заинтересованы в восстановлении российских рынков, которые смотрят на Германию", — сказал Бышок в эфире радио Sputnik

Путин посетит Германию с визитом 18 августа.