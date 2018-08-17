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Олег Барциц
© Sputnik / Томас Тхайцук

Барциц: интерес к "Дарам Абхазии" в России высочайший, но не хватает продукции

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О том, как в России удалось наладить продажу легальной продукции из Абхазии под брендом "Дары Абхазии" и с какими трудностями при этом столкнулись, в эфире радио Sputnik рассказал торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц.

"Непосредственное участие недобросовестных предпринимателей, которые пытались использовать наши бренды, сведено на нет. Мы настойчиво противостояли этим попыткам, мы ударили по ним рублем, они перестали извлекать выгоду из этого предприятия. Везде, где становилось известно о деятельности этих предпринимателей, мы организовывали им административные барьеры. Но параллельно мы поручили добросовестной компании "Региональные ярмарки", которая подтвердила свой профессионализм, свои компетенции. Мы поручили им представлять нашу аутентичную, законную продукцию, ту продукцию, которая была произведена на территории Республики Абхазия. В некоторых крупных городах, таких как Казань, Воронеж, Сургут, Белгород уже прошли легальные ярмарки", — рассказал Барциц. 

Торгпред также сообщил о проблемах, с которыми пришлось столкнуться.

"Интерес высочайший, но нам не хватает произведенной продукции. Абхазии необходимо увеличить производственную базу, необходимо увеличивать ряд продуктов, ряд брендов, который мы можем представить на внешнем рынке. Абхазия может и должна прийти со своими качественными, экологически чистыми продуктами на дружественные внешние рынки. Прежде всего на рынок России", — отметил Олег Барциц.  

Российская компания "Региональные ярмарки" по соглашению с Торговым домом "Абхазия" официально уполномочена представлять и реализовывать продукцию абхазских фермеров и производителей под брендом "Дары Абхазии". Эксклюзивное право было получено компанией в марте 2018 года. Ранее в ряде российских городов выявлялись случаи продажа контрафактной продукции и незаконное использование абхазской символики и торговой марки "Дары".



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