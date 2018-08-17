Габозова: медосмотром "для галочки" можно навредить ребенку

Врач-педиатр отметила, что перед поступлением в детские дошкольные учреждения и школу в обязательном порядке проводится медицинский осмотр всех детей.

"Медосмотр проводят врачи окулисты, отоларингологи, хирурги, ортопеды, кардиологи, психологи, логопеды, стоматологи. При этом сдают клинические анализы ребенка и делают кардиограмму. То есть, прежде чем отправить ребенка в школу, мы его полностью проверяем. Обязательно также профилактические прививки", — сказала Лейла Габозова.

Даже если родители отказываются от прививок, необходимо сделать обязательные прививки, к которым относятся: проба Манту, прививка от столбняка, от кори, свинки, краснухи. По словам доктора, эти прививки нужно иметь обязательно, так как все эти заболевания есть в Абхазии.

"Люди даже не подозревают, какие заболевания может иметь ребенок. У очень многих мы выявляем патологию зрения, много отклонений со стороны нервной системы, со стороны психики. Мы все это тщательно проверяем, определяем группу здоровья. И потом врач детского сада или школы ведет ребенка, основываясь на наших заключениях. Дети разделяются на группы здоровья, и подход к ним разный. Определяется группа занятий по физкультуре", — отметила врач-педиатр.