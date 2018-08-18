Бубнова про "Яндекс.Новости": сервис ходит по интернету и собирает свежие новости

Работа программы направлена на то, чтобы показать читателям, что важного есть прямо сейчас и рядом с ними, заявила в эфире радио Sputnik руководитель сервиса "Яндекс. Новости" Елена Бубнова.

"Яндекс. Новости" один из многочисленных сервисов Яндекс. Буквально говоря этот сервис, ходит по интернету и собирает свежие новости с разных источников, архивирует их и собирает внутри себя, немного преобразует и самым удобным образом показывает пользователям. Мы пытаемся понять, что из этого самое важное на текущий момент для людей. Команда у нас небольшая 30 человек. У нас такие принципы сервиса. Самое главное, что мы считаем важным это, каждому человеку, который к нам пришел показать, что есть важного рядом с ним ", — подчеркнула Бубнова в эфире Sputnik.