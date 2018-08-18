17:07 18 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD66.88
  • EUR76.18
Поиск
Елена Бубнова
© Фото: Елена Бубнова

Бубнова про "Яндекс.Новости": сервис ходит по интернету и собирает свежие новости

Радио
Получить короткую ссылку
2 0 0

Работа программы направлена на то, чтобы показать читателям, что важного есть прямо сейчас и рядом с ними, заявила в эфире радио Sputnik руководитель сервиса "Яндекс. Новости" Елена Бубнова.

"Яндекс. Новости" один из многочисленных сервисов Яндекс. Буквально говоря этот сервис, ходит по интернету и собирает свежие новости с разных источников, архивирует их и собирает внутри себя, немного преобразует и самым удобным образом показывает пользователям.  Мы пытаемся понять, что из этого самое важное на текущий момент для людей. Команда у нас небольшая 30 человек. У нас такие принципы сервиса. Самое главное, что мы считаем важным это, каждому  человеку, который к нам пришел показать, что есть важного рядом с ним ", — подчеркнула Бубнова в эфире Sputnik.

Теги:
Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Производство лекарственных препаратов в Хабаровске
    Не лечит, а калечит

    Партия сильнодействующих лекарств из Латвии, которая предназначалась для лечения солдат ВСУ, три месяца пролежала на складе без надлежащих условий.

  • Почему так дорого?

    Министерство юстиции Литвы представило результаты сравнения цен на непродовольственные товары в Литве и других странах Евросоюза.

  • Здание Белого дома в Вашингтоне за забором
    Крепкий лей

    Как обвал рубля ударил по Молдове, и что ждет российскую валюту в конце августа и сентябре, выяснял корреспондент Sputnik.

  • Две женщины на улице. архивное фото
    Второй будешь?

    Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но это мало кого останавливает: для девушек статус второй жены - пылкая любовь без надоедливой бытовухи, для женщин постарше - решение материальных проблем и спасение от одиночества.

  • Успенский собор и колокольня Рязанского кремля
    Братские отношения

    Во время форума древних городов посол Узбекистана в России предложил Рязани стать побратимом Бухары.

  • Военный с биноклем, иллюстративное фото
    Улетела навсегда

    Силы обороны Эстонии прекратили поиски выпущенной истребителем НАТО ракеты класса "воздух-воздух".

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Роберт де Ниро
Легендарный мафиози или милый дедушка: Роберту де Ниро — 75 лет
Ракетоносцы Ту-160 впервые приземлились на Чукотке
Ракетоносцы Ту-160 впервые приземлились на Чукотке
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia