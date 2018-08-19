Аргун: полные люди избавятся от диабета вместе с весом

Повлияет ли на статистику заболевших диабетом открытие в Абхазии школ диабета, в эфире радио Sputnik рассказала врач-эндокринолог Нана Аргун.
Такие обстоятельства: Аргун о борьбе с диабетом
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"Открытие школ может не повлиять на сами цифры, то есть самих диабетиков не станет меньше. Диабет сейчас набирает характер эпидемии. И в развитых, и в развивающихся странах количество диабетиков увеличивается в геометрической прогрессии. Это связано с тем, что увеличивается число людей с избыточным весом. Это связано с питанием, малоподвижным образом жизни, урбанизацией населения, хроническими стрессами. На статистику мы, конечно, не повлияем, но мы повлияем на осложнения", — отметила Нана Аргун.
Врач-эндокринолог также сообщила о том, что сахарный диабет второго типа у пациентов с ожирением при условии, что их масса тела нормализуется, абсолютно излечим.
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Школы диабета по программе поддержки гражданского общества, созданной по инициативе Евросоюза и Программы развития ООН, начинают работать в Абхазии. Запись в школы диабета уже ведется.
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