Дерматолог рассказала, какую опасность несут в себе родинки и бородавки

Все больше новых препаратов появляется на полках аптек, позволяющих в домашних условиях удалять родинки, бородавки, папилломы. Но, к сожалению, достаточно часто самолечение приводит к негативным последствиям.

"Рубцы и пигментация — это минимум из того, что может появиться, когда человек занимается самолечением. Тут меня поддержат онкологи и дерматологи, которые понимают, какие могут быть последствия. Есть опасные родинки, покрывшиеся корочкой, которые зудят, изменились в размере — их нужно удалять и сдавать на гистологию", — отметила собеседница.

По ее словам, самостоятельно удаляя родинку, человек рискует своей жизнью.

"Человек, который берет из аптек какие-то новомодные препараты по чьему-то совету, должен понимать, что рискует не только здоровьем, но и жизнью, потому что процент заболеваний раком кожи в последнее время сильно вырос", — заключила врач в эфире радиостудии Sputnik Молдова.