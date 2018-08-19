Дерматолог рассказала, какую опасность несут в себе родинки и бородавки

"Рубцы и пигментация — это минимум из того, что может появиться, когда человек занимается самолечением. Тут меня поддержат онкологи и дерматологи, которые понимают, какие могут быть последствия. Есть опасные родинки, покрывшиеся корочкой, которые зудят, изменились в размере — их нужно удалять и сдавать на гистологию", — отметила собеседница.
По ее словам, самостоятельно удаляя родинку, человек рискует своей жизнью.
"Человек, который берет из аптек какие-то новомодные препараты по чьему-то совету, должен понимать, что рискует не только здоровьем, но и жизнью, потому что процент заболеваний раком кожи в последнее время сильно вырос", — заключила врач в эфире радиостудии Sputnik Молдова.