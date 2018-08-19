Чкадуа: по фотографиям можно составить ДНК страны и города

О значении фотографии в современном мире и о том, какое место фото занимает в жизни человека, в интервью радио Sputnik Абхазия во всемирный день фотографии рассказал фотограф Ибрагим Чкадуа.
Такие обстоятельства: Чкадуа о значении фотографии
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"В Абхазии были очень интересные времена и фотографы. К сожалению, пленочные и цифровые фотографии портятся. Весь мир уже задается вопросом, как же сохранять фотографии, во многих странах уже сеть свой фонд. Как музей является наследием государства, таким же наследием, ДНК страны и города, является фотография. Она к примеру может быть не такой старой, как оружие, которому тысячу лет, но она визуальная и объективная. Фотография – это удел большого опыта, и я только в середине пути", — рассказал Чкадуа в эфире радио Sputnik Абхазия.
Всемирный день фотографии (World Photography Day) празднуется 19 августа, а отмечают его не только профессионалы, но и просто любители, а также все те, кто неравнодушен к этому виду искусства. Учрежден Всемирный день фотографии в 2009 году, Корскэ Аром – известного в определенных кругах фотографа австралийского происхождения.
Дата празднования — 19 августа — была выбрана не случайно. В этот день в 1839 году широкая публика впервые ознакомилась с методом получения фотоотпечатка – дагерротипа. Заслуга этого метода принадлежала Луи Жаку Мандэ Дагеру, французскому художнику, химику и изобретателю.
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