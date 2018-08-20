Шамба: отсчет независимости Абхазии начался в 1990 году

"Признание нашей независимости – это результат борьбы нескольких поколений нашего народа. Наше время пришло в 80-е годы ХХ века, когда начались процессы перестройки, и возникла надежда, что, наконец, услышат, и что-то будет изменено. Общественно-политическая организация "Аидгылара" — Народный форум Абхазии, который я возглавлял, стала локомотивом всей этой борьбы. Пришедшие в нее молодые абхазские политики создали новый формат борьбы за свои права. К нам приезжали со всех концов Советского Союза перенять опыт нашей борьбы. Мы издавали газету на двух языках, рассылали эмиссаров по всему Советскому Союзу. Мы в своей политической деятельности были лидерами. Нам в Москве предоставили помещение Верховного Совета СССР, где мы собрали представителей всех народов, чья государственность была не на уровне союзных республик. Мы поставили требование, чтобы в Союзном договоре, который тогда должен был заново принят, учитывалось, чтобы все были в равном статусе.

В 1990 году, когда был еще Верховный Совет Абхазской АССР, и абхазское представительство в нем было в меньшинстве, наша большая общественная и политическая работа в "Аидгылара" привела к тому, что мы сумели сделать так, чтобы большинство в Верховном Совете проголосовало за суверенитет Абхазии. Я считаю, что тогда и начался отсчет нашей независимости, с этой даты надо вести. В 1999 году был проведен референдум, это было уже следствие, он подтверждал тот факт, который случился в 1990 году. Мы должны нашу независимость оттуда отсчитывать. Некоторые нашу независимость отсчитывают с конца войны. Это неправильно", — отметил Шамба.