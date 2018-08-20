14:01 20 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.18
  • EUR76.72
Поиск
Сергей Шамба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шамба: отсчет независимости Абхазии начался в 1990 году

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Абхазия: победить войну (19)
4110

Известный общественный деятель, экс-министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба в эфире радио Sputnik рассказал, что со всего Советского Союза приезжали в Абхазию для того, чтобы перенять опыт борьбы народа за свои права.

"Признание нашей независимости – это результат борьбы нескольких поколений нашего народа. Наше время пришло в 80-е годы ХХ века, когда начались процессы перестройки, и возникла надежда, что, наконец, услышат, и что-то будет изменено. Общественно-политическая организация "Аидгылара" — Народный форум  Абхазии, который я возглавлял, стала локомотивом всей этой борьбы. Пришедшие в нее молодые абхазские политики создали новый формат борьбы за свои права. К нам приезжали со всех концов Советского Союза перенять опыт нашей борьбы. Мы издавали газету на двух языках, рассылали эмиссаров по всему Советскому Союзу. Мы в своей политической деятельности были лидерами. Нам в Москве предоставили помещение Верховного Совета СССР, где мы собрали представителей всех народов, чья государственность была не на уровне союзных республик. Мы поставили требование, чтобы в Союзном договоре, который тогда должен был заново принят, учитывалось, чтобы все были в равном статусе.

В 1990 году, когда был еще Верховный Совет Абхазской АССР, и абхазское представительство в нем было в меньшинстве, наша большая общественная и политическая работа в "Аидгылара" привела к тому, что мы сумели сделать так, чтобы большинство в Верховном Совете проголосовало за суверенитет Абхазии. Я считаю, что тогда и начался отсчет нашей независимости, с этой даты надо вести. В 1999 году был проведен референдум, это было уже следствие, он подтверждал тот факт, который случился в 1990 году. Мы должны нашу независимость оттуда отсчитывать. Некоторые нашу независимость отсчитывают с конца войны. Это неправильно", — отметил Шамба.

Темы:
Абхазия: победить войну (19)
Теги:
Абхазия: победить войну, Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Военные учения НАТО
    Только спокойствие!

    В Латвии начинаются крупнейшие учения Namejs 2018: военные рассказали, будут ли заезжать во дворы и кто будет изображать "организаторов беспорядков".

  • В матче чемпионата Литвы пострадал Томас Клаудиус Тамашаускас
    Полевая медицина

    Оперативное вмешательство врачей во время матча спасло жизнь 18-летнему футболисту вильнюсского "Жальгириса".

  • Аквапарк
    Губит людей вода

    Жительница Кишинева получила травмы в аквапарке вблизи молдавской столицы – ее выбросило на крутом повороте водной горки.

  • Иди Курбон в Душанбе
    Скромнее надо быть

    Сотрудники Комитета по делам религии и упорядочения традиций и обычаев Таджикистана проверят, насколько скромно граждане отмечают Иди Курбон.

  • Зрители сидят в кинотеатре
    Важнейшее из искусств

    Бизнесмены, открывающие кинотеатры, смогут получить в Национальном банке Узбекистана кредиты со скидкой в 50 процентов.

  • Плавучая Сауна финского изобретателя Яанне Кяпулехто
    Сила пара

    Финский изобретатель отправится в Таллинн на плавучей сауне – он планирует преодолеть путь из Хельсинки за девять часов.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Автогонщик Дмитрий Гвазава
"Рыцари" асфальта: автогонки Mitjet 2L в объективе
Шоу фейерверков на фестивале Ростех
Огненные фонтаны "танцевали" в небе Москвы
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia