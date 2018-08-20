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Олег Барциц
© Sputnik / Томас Тхайцук

Барциц рассказал, каким будет павильон Абхазии на ВДНХ после реставрации

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О том, как ведутся работы по реставрации павильона Республики Абхазия на ВДНХ, в интервью радио Sputnik рассказал, глава Торгового представительства правительства Республики Абхазия Олег Барциц.

"Работы постепенно приближаются к завершению. Не так давно были завершены наружные работы. Восстановлен исторический облик фасадов павильона. Он является памятником истории культуры и архитектуры. Наш павильон располагается в одной из самых престижных локаций ВДНХ, рядом с фонтаном "Дружба народов". Таким образом, павильон "Абхазия" находится среди самых топовых павильонов. Это накладывает на нас дополнительную ответственность. Международный культурный деловой центр Республики Абхазия осуществляет технический надзор над всеми работами, качеством материалов. И мы к этому подходим очень тщательно, скрупулезно и даже жестко. Начинаются работы внутреннего цикла. Необходимо получить от руководителей профильных министерств предложения по тому видению, которое они хотели бы получить внутри нашего национального павильона", — рассказал Барциц в интервью радио Sputnik Абхазия. 



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