Асландзия: раз в год надо обязательно проверять уровень сахара в крови

Врач-эндокринолог Эсма Асландзия в эфире радио Sputnik отметила, что хотя бы раз в год надо проверять уровень сахара в крови.
Международная конференция "10 лет признания: итоги и перспективы" открылась в Сухуме в среду 22 августа.
Международная конференция "10 лет признания: итоги и перспективы" открылась в Сухуме в среду 22 августа.
Стены зданий покрылись трещинами, а местами даже обвалились. Сообщений о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.
Глава Росстандарта предложил создать в Южной Осетии филиал лаборатории российского ведомства, идея нашла поддержку у президента республики.
Баку в следующем году примет чемпионаты Европы по аэробике и художественной гимнастике.
Экспорт фруктов и овощей из Армении с начала года вырос почти на 68% по сравнению с прошлогодним показателем. Основной покупатель – Россия.
Новый стартовый комплекс по запуску ракет "Союз-5" появится на Байконуре. Первый пуск может быть совершен уже через четыре года.
Колумнист Sputnik Кыргызстан собрала десять лайфхаков, как оставаться на плаву при достижении взрослого возраста.
Житель Браслава на своем приусадебном участке вырастил огромную картофелину – ее вес превышает килограмм.
Решен вопрос с концертом Димы Билана в Даугавпилсе – певец должен был определиться с датой выступления после его отмены в День города.
Средняя цена на электроэнергию в Литве и Латвии на прошлой неделе была самой высокой в регионе.
Министр экономики и инфраструктуры Молдовы рассказал о том, в каком состоянии находится экономика страны.
Таджикистане рассматривают предложение ввести уголовное наказание за нелегальный оборот СИМ-карт.
Расследование по факту отравления строителей из Узбекистана в подмосковных Котельниках проводит Роспотребнадзор.
О юбилейном бойцовском шоу Number One и возможности эстонским спортсменам самим выбрать соперника, рассказал организатор мероприятия Игорь Шинкевич.
Глава Росстандарта предложил создать в Южной Осетии филиал лаборатории российского ведомства, идея нашла поддержку у президента республики.
Баку в следующем году примет чемпионаты Европы по аэробике и художественной гимнастике.
Экспорт фруктов и овощей из Армении с начала года вырос почти на 68% по сравнению с прошлогодним показателем. Основной покупатель – Россия.