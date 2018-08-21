Кварацхелия рассказал, как мусульмане Абхазии будут праздновать Курбан-ныхуа

О значении праздника Курбан-ныхуа и о том, как его будут праздновать мусульмане в Абхазии, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал имам-хатыб (проповедник – ред.) сухумской мечети Салих Кварацхелия.

"Мусульмане Абхазии Курбан-ныхуа празднуют так же, как и мусульмане всего мира. Первым делом все направляются в мечеть для совершения праздничной молитвы. Туда по возможности приходят все верующие, что знаменует с собой единство мусульман и совместное их обращение с просьбой о милости к Всевышнему. После мусульмане совершают жертвоприношение. По определению мусульманских правоведов, жертвоприношение — это определенное животное, в определенное время, с определенными условиями принесенное в жертву с целью приближения к Всевышнему. Смысл жертвоприношения – это пожертвования и помощь людям. Обязательно часть мяса заколотого животного должна быть распределена нуждающимся", — рассказал Кварацхелия.

Мусульманский праздник жертвоприношения — Курбан-Байрам — отмечают в Абхазии, как и во всем мире. В Абхазии праздник имеет свое национальное название Курбанныхуа.