Кварацхелия рассказал, как мусульмане Абхазии будут праздновать Курбан-ныхуа

Мусульманский праздник жертвоприношения — Курбан-Байрам — отмечают в Абхазии, как и во всем мире. В Абхазии праздник имеет свое национальное название Курбанныхуа.
О значении праздника Курбан-ныхуа и о том, как его будут праздновать мусульмане в Абхазии, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал имам-хатыб (проповедник – ред.) сухумской мечети Салих Кварацхелия.
Мусульманский праздник жертвоприношения — Курбан-Байрам — отмечают в Абхазии, как и во всем мире. В Абхазии праздник имеет свое национальное название Курбанныхуа.
Второй год подряд в Абхазии осуществляется проект "Возвращение имени", призванный найти информацию о судьбе уроженцев Абхазии, которые числились пропавшими без вести во время Великой Отечественной войны.
С нового учебного года вступает в силу приказ о единой школьной форме во всех школах Абхазии. О том, чем недовольны родители и куда деть прошлогоднюю форму школьников, читайте в материале Sputnik.
Очевидцы сняли на видео выход смерча на сушу и выложили в Сеть.
Заслуженный артист Южной Осетии, участник легендарного ансамбля "Бонварнон" Георгий Гучмазов рассказал Sputnik о фестивале "Iron Rock".
Представители сферы туризма прорабатывают новое направление, и теперь вместе с арабскими туристами в Азербайджан будут приезжать и индийцы.
Бывшего министра обороны Армении Микаела Арутюняна объявили в международный розыск.
Карагандинская полиция поймала 17-летнюю закладчицу наркотиков - школьница показала, где закапывала свертки, но заявила, что не знала об их содержимом.
Неправильно нанесенная дорожная разметка стала причиной заторов на одной из улиц кыргызстанской столицы.
Белорус отправился в кругосветку на винтовом самолете – путь займет около месяца, первая остановка – в России.
Министр образования и науки Латвии отмечает высокий рост зарплат учителей, профсоюз работников образования с такой оценкой не согласен.
В Вильнюсе произошло ДТП с участием военнослужащих НАТО, в аварии пострадала пятилетняя девочка.
В Одессе задержали приезжего из Приднестровья, который оказался членом преступной группировки.
Гражданин Таджикистана привез в Санкт-Петербург вместе с грецкими орехами крупную партию героина.
"Узбекские авиалинии" отправили дополнительный самолет за пассажирами, которые не смогли вылететь из московского аэропорта в Ташкент.
Частичное обводнение старого русла реки Нарва поможет решить проблему с миграцией угря. К такому выводу пришли в российско-эстонской комиссии.
Заслуженный артист Южной Осетии, участник легендарного ансамбля "Бонварнон" Георгий Гучмазов рассказал Sputnik о фестивале "Iron Rock".
Представители сферы туризма прорабатывают новое направление, и теперь вместе с арабскими туристами в Азербайджан будут приезжать и индийцы.
Бывшего министра обороны Армении Микаела Арутюняна объявили в международный розыск.