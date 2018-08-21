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Никита Мендкович
Regnum

Мендкович: коалиция НАТО не справляется с террористами в Афганистане

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Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендокович в интервью радио Sputnik прокомментировал ракетную атаку президентского дворца в Кабуле.

"Ситуация в Афганистане не только является не стабильной, но она еще постоянно ухудшается. Показателями являются недавние бои в провинции Газни, в ходе которых в течение нескольких суток боевики удерживали административные центры провинции, кроме того захватывали и некоторые районные центры, включая военные полицейские объекты. Кабул пока не является зоной активных боевых действий, но действительно теракты, взрывы, различные инциденты, происходят там  с удручающей периодичностью. Из всего этого можно сделать однозначный вывод: ни национальные власти, ни иностранная коалиция НАТО не справляются с поддержанием порядка в стране. Более того становится очевидным, что единственным выходом из ситуации является политическое урегулирование. Переговоры с вооруженной оппозицией с целью создать некую политическую коалицию для борьбы с непримиримыми террористами из так называемого Исламского государства. На текущий момент это, пожалуй, является единственным возможным выходом", — сказал  Мендкович в интервью радио Sputnik.
Взрыв прогремел в одном из районов столицы Афганистана, которая во вторник подверглась ракетному обстрелу. Информация о пострадавших пока не поступала.
Несколько ракет было выпущено во вторник по Кабулу во время выступления президента страны Ашрафа Гани по случаю праздника Курбан-байрам. Атака произошла в 9.00 по местному времени (7.30 мск). Ракеты были выпущены по президентскому дворцу и правительственному кварталу города, в котором находятся посольства многих стран.

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Теги:
США


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