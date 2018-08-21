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Режиссер фильма Там Миша лежит Инар Нармания.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Нармания о кино в Абхазии: должен стать инструментом государственной важности

Радио
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Молодой абхазский режиссер Инар Нармания в эфире радио Sputnik сказал, что кинематограф является инструментом государственной важности.

"У нас много талантливых ребят, которые знают, как обращаться с кинематографом. Хотелось бы, чтобы у всех этих людей была возможность снимать постоянно. Мне кажется, это наш государственный национальный интерес, потому что через кинематограф мы можем очень много рассказать про себя. Мы даже еще не понимаем насколько это сильный инструмент государственной важности. Думаю, что в будущем мы будем думать над тем, чтобы больше уделять финансовое внимание этому. Кинематограф  не может быть на коленке, не мотивировано финансами", — сказал Нармания.

Фильм абхазского режиссера Инар Нармания "Меня зовут Махаз" получил приз жюри "За самобытное творческое решение" на кинофестивале в Калининграде.

Это ностальгическая комедия из советских времен, снятая по рассказу классика абхазской литературы Михаила Лакрба на стыке стилистик раннего Георгия Данелия и позднего Эмира Кустурицы.

Кинофестиваль "Короче" проходил в Калининграде.  В конкурсах и специальных программах участвовали короткометражные фильмы длительностью от трех до пятнадцати минут.



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