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Анжела Ладария
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ладария: перед школой детей надо вернуть в режим сна и работы

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Психолог Анжела Ладария в эфире радио Sputnik рассказала о том, что перед учебным процессом школьников надо вернуть в рабочее русло.

 

"Летом у детей, вы знаете, какой режим, спят, сколько хотят, смотрят телевизор, пользуются интернетом. Теперь уже надо регламентировать это время, выработать навык ложиться спать раньше. Невыспавшийся ребенок, какими бы идеальными не были условия для учебы, он будет в плохом настроении и воспринимать все негативно, физическое состояние его не будет соответствовать нормальным показателям. Надо максимально использовать оставшееся  до 1 сентября время, чтобы ребенка привести в правильный режим. И тут, конечно, больше родители должны быть прочны, устойчивы, так как дети начнут ныть. И здесь надо быть более твердыми, давить на совесть. Если брать первоклассников, то надо вернуть их в рабочее русло, пописать немного. То есть, помимо режима сна, надо и режим работы соблюсти. Кстати, подготовительный этап — это большая работа родителей, а не детей, последовательная вовлеченность родителей в этот процесс, самим соблюдать эти рамки, которые они выдвигают для ребенка", — сказала Ладария.



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