Мигранян о признании независимости Абхазии: произошло то, что не имело никаких шансов

"Мы все испытывали огромное чувство гордости и радости, когда видели неукротимый дух народа, который боролся за свою независимость. Я знаю, что это такое, когда маленький народ, потерявший свою государственность в течение тысячелетий обретает эту независимость и государственность. Это величайшее достижение для народа, это подъем национального духа. И мы с друзьями поддерживали это как могли. В первую очередь это заслуга свободолюбивого, гордого, храброго, сильного абхазского народа. Во-вторых, заслуга Владислава Ардзинба. Я имел счастье знать его. Это был мудрый, сильный, харизматичный человек, настоящий вождь своего народа. Трудно также переоценить роль российского общественного мнения. Симпатии однозначно были на стороне абхазского народа, потому что чувство справедливости все-таки имеет глубокие корни. Абхазский народ поставил перед собой задачу добиться логически, теоретически, практически невозможного. Но бывают обстоятельства, когда мечты сбываются, и происходит то, что не имело никаких шансов", — сказал Мигранян.

В Сухуме проходит Международная конференция "10 лет признания: итоги и перспективы". Конференция организована Министерством иностранных дел Абхазии.