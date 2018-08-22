Хаджимба: с признанием Абхазии выпал редкий шанс для правового самоутверждения

"Международное признание открыло перед нашей страной редкий шанс для еще большего и уверенного политического и правового самоутверждения. Договоры, международные соглашения, другие политико-правовые документы, заключенные и реализуемые за сравнительно небольшой срок, дали мощный импульс процессу политического и экономического возрождения Абхазии, укреплению ее безопасности, восстановлению полноценного культурно-образовательного и информационного пространства между нашими государствами, прерванного вооруженной агрессией Грузии против Абхазии и ее разрушительными последствиями. Указы, постановления, другие важнейшие акты в отношении Республики Абхазия, подписанные Владимиром Путиным, начиная с конца 90-х годов прошлого столетия, когда наша страна вынуждена была выживать в условиях международной изоляции, открыли путь к восстановлению нашей государственности, основанной на многовековом историческом опыте", — отметил Хаджимба.

В Сухуме проходит Международная конференция "10 лет признания: итоги и перспективы. Конференция организована Министерством иностранных дел Абхазии.