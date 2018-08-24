Путин: укрепим внешний контур и улучшим работу на границе Абхазии и России

"Мы вместе отмечаем 10-летие признания Республики Абхазия Российской Федерацией. Это важное историческое событие в жизни республики и немаловажное событие для России. Хотел бы отметить, что за эти годы многое изменилось с точки зрения строительства наших отношений, укрепились межгосударственные связи. Большое значение придаем нашему взаимодействию по обеспечению безопасности Абхазии. Это касается и сотрудничества по линии вооруженных сил, это касается сотрудничества по линии пограничных служб. Работа налажена, на мой взгляд, достаточно эффективно. После нашей предыдущей встречи, когда вы обращали внимание на некоторые проблемы, связанные с необходимостью изучить пропускную способность на границе, как мы сейчас с вами констатировали в ходе рабочего обеда, ситуация поменялась в лучшую сторону. Надеюсь, мы и дальше будем двигаться в этом направлении, укрепляя и внешний контур, и разбюрокрачивая работу на пунктах пропуска между Абхазией и Российской Федерацией", — сказал российский лидер.

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