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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Республики Абхазия Р. Хаджимбой и президентом Республики Южная Осетия А. Бибиловым
© Sputnik . Алексей Дружинин

Путин: укрепим внешний контур и улучшим работу на границе Абхазии и России

Радио
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Ситуация с пропуском на российско-абхазской границе меняется в лучшую сторону, работа по увеличению пропуска будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимба.

"Мы вместе отмечаем 10-летие признания Республики Абхазия Российской Федерацией. Это важное историческое событие в жизни республики и немаловажное событие для России. Хотел бы отметить, что за эти годы многое изменилось с точки зрения строительства наших отношений, укрепились межгосударственные связи. Большое значение придаем нашему взаимодействию по обеспечению безопасности Абхазии. Это касается и сотрудничества по линии вооруженных сил, это касается сотрудничества по линии пограничных служб. Работа налажена, на мой взгляд, достаточно эффективно. После нашей предыдущей встречи, когда вы обращали внимание на некоторые проблемы, связанные с необходимостью изучить пропускную способность на границе, как мы сейчас с вами констатировали в ходе рабочего обеда, ситуация поменялась в лучшую сторону. Надеюсь, мы и дальше будем двигаться в этом направлении, укрепляя и внешний контур, и разбюрокрачивая работу на пунктах пропуска между Абхазией и Российской Федерацией", — сказал российский лидер.

Поиск возможностей: кадры встречи Рауля Хаджимба и Владимира Путина>>



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