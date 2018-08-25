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Семен Григорьев
© Sputnik / Томас Тхайцук

Григорьев о 10-летии признания Абхазии: заложена основа будущего процветания

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Темы:
Абхазия: победить войну (26)
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Первый посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев в эфире радио Sputnik отметил, что после международного признания Абхазии лица ее жителей изменились.

"Я не могу сказать, что Абхазия эти десять лет прожила процветающей. Конечно, до процветания далеко, надо больше собственных возможностей, нужен поиск новых форм сотрудничества с Россией, но, во всяком случае, Абхазия 2018 и 2008 года — это две разные Абхазии. Прежде всего это разные люди. Когда я гуляю по улицам Сухума, я вижу совершенно других людей. Они хорошо одеты, улыбаются, много детей, полные рестораны, кафе, город живет нормальной, спокойной жизнью. Да, конечно, не без проблем, люди сетуют, жалуются друг другу в социальных сетях, но я думаю, что даже в самой благополучной стране такое есть. Я думаю, что эти десять лет, которые прожиты Абхазией после признания Россией, в это время заложено основа будущего процветания", — сказал Григорьев.

Темы:
Абхазия: победить войну (26)


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