Григорьев о 10-летии признания Абхазии: заложена основа будущего процветания

"Я не могу сказать, что Абхазия эти десять лет прожила процветающей. Конечно, до процветания далеко, надо больше собственных возможностей, нужен поиск новых форм сотрудничества с Россией, но, во всяком случае, Абхазия 2018 и 2008 года — это две разные Абхазии. Прежде всего это разные люди. Когда я гуляю по улицам Сухума, я вижу совершенно других людей. Они хорошо одеты, улыбаются, много детей, полные рестораны, кафе, город живет нормальной, спокойной жизнью. Да, конечно, не без проблем, люди сетуют, жалуются друг другу в социальных сетях, но я думаю, что даже в самой благополучной стране такое есть. Я думаю, что эти десять лет, которые прожиты Абхазией после признания Россией, в это время заложено основа будущего процветания", — сказал Григорьев.