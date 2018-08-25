Мигранян: признание Абхазии сверхдержавой - фантастическое достижение

"Обретение статуса независимого государства, гарантированное одной из ядерных сверхдержав — это фантастическое достижение для народа, и это останется в веках. Но для России это еще означает, что государство остановило череду поражений и отступлений. Это была экспансия, выражение российской воли, и Россия, конечно, пыталась восстановить свое присутствие и влияние на постсоветском пространстве, на территориях, которые некогда были частью Российской империей, Советского Союза, но на других основах, уважая и права, и суверенитет, независимость Абхазии, имея очень тесные и глубокие отношения", — сказал политолог.