Аршба: МВД Абхазии совместно с российскими коллегами расследует ограбление в Сочи

"Совместные работы ведутся по этому делу. По факту разбойного нападения, имевшего место в Сочи, на нас вышли коллеги из России. Государственные номера на автомашине, на которой было совершено разбойное нападение, были абхазские. Эти номера мы пробили, они оказались похищенными три дня назад с территории республики. Мы установили, кому они принадлежат. Гражданка обратилась с заявлением о том, что у нее похитили номера. На сегодняшний день проходит комплекс оперативно-розыскных мер по данному факту совместно с российскими коллегами", — сказал Гарри Аршба.
По данным МВД по Краснодарскому краю, водитель белой Kia Rio с абхазскими номерами, на которой скрылись грабители, — кавказской внешности. На вид ему 30-35 лет, рост — приблизительно 170-175 сантиметров. Был одет в коричневую рубашку с желтыми вставками, бриджи и бейсболку.