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Гарри Аршба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аршба: МВД Абхазии совместно с российскими коллегами расследует ограбление в Сочи

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Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба, комментируя факт разбойного нападения в Сочи и похищения 30 миллионов рублей группой неизвестных на автомобиле с абхазскими номерами, сообщил радио Sputnik, что МВД Абхазии проводит комплекс оперативно-розыскных мер совместно с российским коллегами.

 

24 августа группа неизвестных лиц, передвигающаяся на автомобиле с абхазскими номерами, украли у сочинца сумку с 30 миллионами рублей. В связи с этим полицейские объявили в городе план "Перехват". На грабителей была составлена ориентировка. К поискам молодых людей, совершивших ограбление, присоединилось и МВД Республики Абхазия.

"Совместные работы ведутся по этому делу. По факту разбойного нападения, имевшего место в Сочи, на нас вышли коллеги из России. Государственные номера на автомашине, на которой было совершено разбойное нападение, были абхазские. Эти номера мы пробили, они оказались похищенными три дня назад с территории республики. Мы установили, кому они принадлежат. Гражданка обратилась с заявлением о том, что у нее похитили номера. На сегодняшний день проходит комплекс оперативно-розыскных мер по данному факту совместно с российскими коллегами", — сказал Гарри Аршба.

По данным МВД по Краснодарскому краю, водитель белой Kia Rio с абхазскими номерами, на которой скрылись грабители, — кавказской внешности. На вид ему 30-35 лет, рост — приблизительно 170-175 сантиметров. Был одет в коричневую рубашку с желтыми вставками, бриджи и бейсболку.



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