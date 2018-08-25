Аршба: МВД Абхазии совместно с российскими коллегами расследует ограбление в Сочи

Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба, комментируя факт разбойного нападения в Сочи и похищения 30 миллионов рублей группой неизвестных на автомобиле с абхазскими номерами, сообщил радио Sputnik, что МВД Абхазии проводит комплекс оперативно-розыскных мер совместно с российским коллегами.

24 августа группа неизвестных лиц, передвигающаяся на автомобиле с абхазскими номерами, украли у сочинца сумку с 30 миллионами рублей. В связи с этим полицейские объявили в городе план "Перехват". На грабителей была составлена ориентировка. К поискам молодых людей, совершивших ограбление, присоединилось и МВД Республики Абхазия.

"Совместные работы ведутся по этому делу. По факту разбойного нападения, имевшего место в Сочи, на нас вышли коллеги из России. Государственные номера на автомашине, на которой было совершено разбойное нападение, были абхазские. Эти номера мы пробили, они оказались похищенными три дня назад с территории республики. Мы установили, кому они принадлежат. Гражданка обратилась с заявлением о том, что у нее похитили номера. На сегодняшний день проходит комплекс оперативно-розыскных мер по данному факту совместно с российскими коллегами", — сказал Гарри Аршба.

По данным МВД по Краснодарскому краю, водитель белой Kia Rio с абхазскими номерами, на которой скрылись грабители, — кавказской внешности. На вид ему 30-35 лет, рост — приблизительно 170-175 сантиметров. Был одет в коричневую рубашку с желтыми вставками, бриджи и бейсболку.