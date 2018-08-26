Мигранян: Грузия навсегда лишилась Абхазии и Южной Осетии

"Американцы, когда признавали Косово, не думали, что Россия пойдет так далеко. Они были наивны и глупы, потому что после Мюнхенской речи Путина в 2007 году, когда он сказал, что не допустят однополярного мира и того, чтобы с их интересами не считались, в 2008 году был жесткий и решительный ответ. Россия, конечно же, после авантюры Саакашвили дала отпор. Грузия давно лишилась Абхазии и Осетии, еще в советское время республики поставили себя вне Грузии. Но Грузия лишилась их де-юре, когда Россия признала независимость образований, которые были в составе Грузии. Во-вторых, Россия сегодня гарантирует безопасность Абхазии и Южной Осетии, что является очень важным и говорит о том, что Грузия навсегда лишилась этих территорий", — сказал Мигранян.