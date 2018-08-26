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Хансел Павел Оро Оро
© Sputnik / Томас Тхайцук

Оро Оро: 26 августа - повод для гордости стран признавших Абхазию

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Журналист из Венесуэлы Хансел Павел Оро Оро, который делает серию репортажей об Абхазии, в эфире радио Sputnik поделился впечатлениями о стране и ее жителях.

"Я брал интервью у людей на улицах, хотел узнать их мнение о том, каким они видят будущее. Для меня было неожиданностью увидеть в Абхазии, как люди играют в домино, также как в латинских странах, в частности, в Венесуэле. Люди в Абхазии знают о Венесуэле, о том, кто такой Уго Чавес. Гуляя по набережной, я увидел художника, который рисовал картины. На вопрос, каким он видит будущее Абхазии, он ответил, что будущее своей страны видит в ярких цветах. До приезда сюда, я увидел, что в социальных сетях, новостных ресурсах идет активная пропаганда против Абхазии, идет ложная информация. Для информационного пространства не выгодно, чтобы об Абхазии знали правду, соответственно картинка искажена. Я думаю, что 26 августа для всех стран, признавших Абхазию, не просто праздник признания, а повод для гордости", — отметил журналист.



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