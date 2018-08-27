Чирикба: огромный потенциал и слабая реализация - главное противоречие Абхазии

Бывший министр иностранных дел, доктор филологических наук Вячеслав Чирикба в интервью радио Sputnik выделил успехи и недостатки строительства современного абхазского государства.
К 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 10-летию признания независимости республики Чрезвычайный и полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации, экс-минстр иностранных дел Абхазии Игорь Ахюа в интервью Sputnik рассказал, какие события предшествовали признанию Абхазии, и поделился своим мнением о развитии республики.
В этом году фестиваль впервые проходил сразу на пяти площадках: к основным Главной и Волошинской сценам, а также успешно опробованной в минувшем августе Большой арене "Артека" в Гурзуфе добавились коктебельские дельфинарий и аквапарк – последнему организаторы отвели роль дебютной.
Журналисты латиноамериканского телеканала Telesur приехали в Абхазию, чтобы подготовить репортаж о праздновании юбилея признания независимости республики.
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Глава ЛНР прибыл в столицу Южной Осетии для участия в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею признания независимости республики.
Какое влияние на Азербайджан окажет пыльная буря, охватившая юго-восточные провинции Ирана, читайте в материале Sputnik.
Аномальная жара и нехватка оросительной воды привели к дефициту овощей. Премьер Армении Никол Пашинян отправился на рынок, чтобы разобраться в ситуации.