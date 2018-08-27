Чирикба: огромный потенциал и слабая реализация - главное противоречие Абхазии

"Успех в том, что мы построили функционирующее государство. С этим трудно спорить. Это самоуправляющее демократическое и развивающееся государство. Прогресс не такой быстрый, как нам хотелось бы, но он есть. Это успех, и многие страны не могут этим похвастаться. Если говорить о проблемах, то коррупция – одна из огромнейших проблем. Коррупция пожирает наше национальное богатство. С ней надо системно сражаться, ей должна быть объявлена война. Этого не происходит и это большое разочарование. У нас не создано также нормальной политической системы. Во всех странах существуют разные партии. У нас не ясна идеология партий. Мы варимся в собственном соку, мало ездим, мало изучаем международный опыт, мало приглашаем специалистов извне. К сожалению, мы теряем время. Хотя и странно звучит, но мы не любознательны, не учимся. У нас немного инерция советского времени, хотя молодежь другая. Надеемся, что они смогут по-другому Абхазию построить. Главное противоречие между огромным потенциалом страны и слабой реализацией. Хотя я уверен, что при правильной организации, очень многое можно достичь, даже нынешними ресурсами", — отметил Чирикба.