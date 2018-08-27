Психолог рассказала, почему необходимо задавать вопросы ребенку

О том, как "оторвать" ребенка от гаджетов, и что может стать мотивацией для него, в интервью радио Sputnik рассказала специалист по профориентации Светлана Борта.

"Не надо ему ничего рассказывать о вашем видении мира, жизни и успеха. Спрашивайте, чего хочет он. Мотивация идет изнутри. Как можно чаще задавайте ребенку вопросы, чего бы он хотел и что его радует. Если ему хочется лазать по горам, идите вместе с ним, если он хочет встать на ролики, вставайте вместе с ним", — отметила эксперт.

По словам собеседницы, для того чтобы у ребенка не пропало желание пробовать что-то новое, родители должны поддерживать его в любом начинании.

"Только в случае, когда он будет чувствовать поддержку любого своего устремления, он найдет именно то, что будет основой его будущего счастья в профессии. Мотивации извне не бывает, вы можете только заставить, приказать или убедить, но это уже не будет действительно мотивацией. Если ребенок уверен в себе, то он пробует разное и рано или поздно найдет, действительно, свое", — резюмировала Светлана Борта в эфире радио Sputnik Молдова.