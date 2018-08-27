Психолог рассказала, почему необходимо задавать вопросы ребенку

По словам собеседницы, для того чтобы у ребенка не пропало желание пробовать что-то новое, родители должны поддерживать его в любом начинании.
"Только в случае, когда он будет чувствовать поддержку любого своего устремления, он найдет именно то, что будет основой его будущего счастья в профессии. Мотивации извне не бывает, вы можете только заставить, приказать или убедить, но это уже не будет действительно мотивацией. Если ребенок уверен в себе, то он пробует разное и рано или поздно найдет, действительно, свое", — резюмировала Светлана Борта в эфире радио Sputnik Молдова.