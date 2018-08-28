14:36 28 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.39
  • EUR78.76
Поиск
Константин Тужба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тужба: в домах у нас как в Европе, а на улице утопаем в грязи

Радио
Получить короткую ссылку
52 0 0

Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба в эфире радио Sputnik рассказал о том, что его сподвигло убирать свою улицу.

"Так получилось, что у нас в Абхазии, в частности в городе Сухум, без помощи населения привести город в соответствующий вид невозможно. Без помощи населения мы так и будем утопать в грязи. Чуть ли не чрезвычайную ситуацию надо вводить, чтобы привести наши улицы, кварталы, дома в соответствующий вид. Конечно, создается плохая картина. Хотя, если зайти к любому человеку во двор или в дом, то мы окажемся, если не во Франции, то в любой другой европейской стране, ничем не уступаем. А вот в подъездах, дворах, на улицах у нас ужасающая ситуация", — отметил Тужба.

Теги:
порядок, чистота, Константин Тужба, Абхазия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Переднеазиатский леопард (кавказский барс)
    Возвращение барса

    Кавказский барс по кличке Эльбрус, которого вместе с самкой Волной выпустили в июле в Дигорском ущелье Северной Осетии, попал на камеру тепловизора.

  • Дубай
    Торговое посольство

    В Дубае откроется Торговый дом Азербайджана. Его задачами станет налаживание контактов с экспортерами и пропаганда туризма.

  • Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в парламенте (5 июня 2018). Еревaн
    Это клевета!

    Сват экс-президента Армении Сержа Саргсяна и бывший глава медцентра "Григор Лусаворич" Ара Минасян подал в суд на министра здравоохранения.

  • Архивное фото силуэта женщины на фоне окна
    Пора спать!

    Воспитательница из скандального видео, где она душит ребенка одеялом, рассказала следователям, что пыталась уложить девочку спать.

  • Работники скотобойного цеха. Архивное фото
    Непростое дело

    Что пугает иностранных инвесторов в Кыргызстане, рассказал директор Международной ассоциации экономических операторов Геннадий Карабанов.

  • Аукцион
    Часы с "Титаника"

    Серебряные карманные часы, принадлежавшие мигранту из Беларуси, продали на американском аукционе за 57 500 долларов.

  • Парад латышских легионеров в честь дня основания Латвийской республики Рига 18 ноября 1943 года
    Эхо войны

    В Новгородской области поисковики обнаружили останки 171 латышского легионера СС. После экспертизы их перезахоронят в Латвии.

  • Город Клайпеда в Литве
    Не наши герои

    Депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов заявил, что сейчас руководство Литвы считает массовое убийство безоружных людей героизмом и "борьбой за свободу".

  • Стопка книг на столе
    Темная история

    Почему в Молдове уже не первый год учителя, родители и школьники жалуются на качество учебников? Особенно достается книгам по истории.

  • Афганские талибы, архивное фото
    Они пришли

    Теснимые НАТО и конкурирующие с ИГИЛ афганские талибы пытаются начать преступную экспансию в Таджикистан с приграничных территорий.

  • К Дню независимости Узбекистана, который состоится 1 сентября, город украшают иллюминацией и флагами.
    Ташкент в огнях

    Как столица Узбекистана готовится к празднованию Дня независимости республики, читайте в материале Sputnik.

  • Хиллари Клинтон
    "Нам было весело"

    Бывший Госсекретарь США Хиллари Клинтон призналась, что во время визита в Эстонию устроила соревнование с сенатором Джоном Маккейном, кто больше выпьет водки.

  • Переднеазиатский леопард (кавказский барс)
    Возвращение барса

    Кавказский барс по кличке Эльбрус, которого вместе с самкой Волной выпустили в июле в Дигорском ущелье Северной Осетии, попал на камеру тепловизора.

  • Дубай
    Торговое посольство

    В Дубае откроется Торговый дом Азербайджана. Его задачами станет налаживание контактов с экспортерами и пропаганда туризма.

  • Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян в парламенте (5 июня 2018). Еревaн
    Это клевета!

    Сват экс-президента Армении Сержа Саргсяна и бывший глава медцентра "Григор Лусаворич" Ара Минасян подал в суд на министра здравоохранения.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Выставка сельхозпродукции
День признания: праздник независимости в Абхазии
В Индии люди обращались в больницу после фестиваля метания камней
Фестиваль метания камней в Индии: пострадали 150 человек
Доминирующие языки
На каких языках говорит мир

Соцсети

Sputnikabkhazia