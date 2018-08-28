Тужба: в домах у нас как в Европе, а на улице утопаем в грязи

"Так получилось, что у нас в Абхазии, в частности в городе Сухум, без помощи населения привести город в соответствующий вид невозможно. Без помощи населения мы так и будем утопать в грязи. Чуть ли не чрезвычайную ситуацию надо вводить, чтобы привести наши улицы, кварталы, дома в соответствующий вид. Конечно, создается плохая картина. Хотя, если зайти к любому человеку во двор или в дом, то мы окажемся, если не во Франции, то в любой другой европейской стране, ничем не уступаем. А вот в подъездах, дворах, на улицах у нас ужасающая ситуация", — отметил Тужба.