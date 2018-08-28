Ашуба: у абхазов особое отношение к христианским праздникам

"Абхазы с 55 года исповедуют Христа, у них особое отношение к христианству. Многочисленные храмы в Абхазии свидетельство тому. В честь Рождества Христова, Пасхи и в честь Божьей матери названы у абхазов месяцы. Нанхуа — праздник Божьей Матери. Абхазы, как и другие народы, вносят в праздник свое национальное, не нарушая христианских канонов. В абхазской мифологии есть Анана Гунда — богиня плодородия. В августе, когда собирают мед, совершается моление Божьей Матери, еда вся постная. Абхазы всегда относились к усопшим с большим уважением, но к Богородице они не относились как к умершей. Она по жизни ходатайствовала за всех людей. Потому и сегодня накрывают столы, молятся, чтобы она ходатайствовала перед сыном. Надо отметить, что когда грузинские епископы запретили абхазским священникам проводить службы, то абхазы перестали ходить в церковь, так как служили на непонятном языке. Они сохранили христианские традиции, молясь дома", — сказал Ашуба.