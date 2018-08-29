Девушка-курсант Пипия объяснила необычный для женщин в Абхазии выбор профессии

Девушка-курсант Пипия объяснила необычный для женщин в Абхазии выбор профессии /

"Я с самого детства мечтала помогать людям, а военное дело – потому что хочу служить Родине. Меня привлекает порядок и дисциплина в этой профессии. Я искала, что может совместить все это в одном, нашла, Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Я любуюсь людьми в форме. Очень часто пересматриваю хронику нашей войны и Великой Отечественной. Девушки наравне с мужчинами сражались и отважно шли в бой, и для меня это явилось примером, захотелось, как они, служить своей Родине", — сказала Пипия в эфире радио Sputnik Абхазия.