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Пипия Яна
© Sputnik / Томас Тхайцук

Девушка-курсант Пипия объяснила необычный для женщин в Абхазии выбор профессии

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О том, как с самого детства мечтала стать медиком и служить стране, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала курсантка военно-медицинской академии в Санкт- Петербурге Яна Пипия.

"Я с самого детства мечтала помогать людям, а военное дело – потому что хочу служить Родине. Меня привлекает порядок и дисциплина в этой профессии. Я искала, что может совместить все это в одном, нашла, Военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Я любуюсь людьми в форме. Очень часто пересматриваю хронику нашей войны и Великой Отечественной. Девушки наравне с мужчинами сражались и отважно шли в бой, и для меня это явилось примером, захотелось, как они, служить своей Родине", — сказала Пипия в эфире радио Sputnik Абхазия. 

Теги:
радио, Абхазия


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