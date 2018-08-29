Манойло: экономика России гибкая, может адаптироваться к негативным воздействиям

"В течение полугода после введения этого пакета санкций неудобства будут испытывать лишь отдельные банковские структуры, на экономику в целом это сказаться не успеет. При этом важно понимать, что и первый, и второй пакет санкций очень просчитан, это уже не секторальные санкции, которые вводились прежде США. Сейчас у американцев есть стратегия – они вводят их порциально: ввели первую порцию, оценили эффект, скорректировали эти санкции, ввели второй пакет, снова понаблюдали, как санкции действуют. А дальше будет третий, четвертый пакет… Но это не означает, что даже этими продуманными и системными санкциями американцы в состоянии поставить российскую экономику на колени. Потому что, во-первых, не все в российской экономике ими изучено, во-вторых, российская экономика довольно гибкая и имеет опыт адаптации к любым внешним воздействиям, в том числе, к негативным. Экономика перестраивается прямо на ходу", – сказал Андрей Манойло.