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Андрей Манойло
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Манойло: экономика России гибкая, может адаптироваться к негативным воздействиям

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В Moody's оценили риски от возможных санкций США против госбанков России. В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло прокомментировал эти оценки, отметив, что США поменяли тактику санкционного давления.

"В течение полугода после введения этого пакета санкций неудобства будут испытывать лишь отдельные банковские структуры, на экономику в целом это сказаться не успеет. При этом важно понимать, что и первый, и второй пакет санкций очень просчитан, это уже не секторальные санкции, которые вводились прежде США. Сейчас у американцев есть стратегия – они вводят их порциально: ввели первую порцию, оценили эффект, скорректировали эти санкции, ввели второй пакет, снова понаблюдали, как санкции действуют. А дальше будет третий, четвертый пакет… Но это не означает, что даже этими продуманными и системными санкциями американцы в состоянии поставить российскую экономику на колени. Потому что, во-первых, не все в российской экономике ими изучено, во-вторых, российская экономика довольно гибкая и имеет опыт адаптации к любым внешним воздействиям, в том числе, к негативным. Экономика перестраивается прямо на ходу", – сказал Андрей Манойло.



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