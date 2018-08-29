Хварцкия о восхождении на Эльбрус: хотел поднять флаг Абхазии на высочайшую точку Европы

О том, как проходило восхождение на Эльбрус и что придавало сил, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал участник клуба "Sport Apsny" Заал Хварцкия.

"Довольно трудно для нас было, поскольку осуществляли все это мероприятие без инструктора, без гида, только вдвоем с Дмитрием Кучуберия. Совершили несколько ночевок на разных высотах — на 3500, на 3800, на 4200. Так как у нас не было опыта и не знали, как должны проходить акклиматизацию, то, конечно, было сложно. Но сама возможность поднять государственный флаг Абхазии на самую высокую точку Европы придавала сил, хотелось проверить свои возможности, выйти из зоны комфорта. Это интересный опыт, хорошая идея, я думаю, все сложилось удачно, и, может, это только начало большого пути", — сказал Хварцкия в интервью радио Sputnik Абхазия.

Двухвершинный вулкан Эльбрус находится на границе республик, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Самая высокая точка Эльбруса – 5642 метра над уровнем моря.