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Идрис Кара-Осман- Оглы
© Фото : из личного архива

Кара-Осман-оглы: без частных инвестиций теннисные корты не привести в порядок

Радио
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Волейбольные, баскетбольные, футбольные площадки по договору с арендатором находятся в свободном доступе, сообщил в эфире радио Sputnik статс-секретарь Государственного комитета Абхазии по физической культуре и спорту Идрис Кара-Осман-оглы.

"Данные площадки были не достроены. Госкомспорт республики принял только первый этап завершенных работ. Было несколько этапов работ по договору. Должны были быть построены также раздевалки, душевые. Исходя из объективной реальности, они не были достроены. В дальнейшем Государственный комитет паспортизировал этот объект, но, к сожалению, у государства не оказалось денег для достойного содержания объектов. На сегодняшний день теннисные корты переданы в аренду. Проведя многочисленные консультации,  мы пришли к выводу, что без частных инвестиций не в силах в ближайшее время завершить данные работы и привести комплекс спортивных сооружений в порядок. Волейбольные, баскетбольные, футбольные площадки по договору с арендатором находятся в свободном доступе. Идет на них тренировочный процесс.

Касательно теннисных кортов, у многих появляется ощущение, что нет хозяина, все зарастает травой. Это не так. Мы ведем консультации с арендатором, чтобы все разом привести в порядок. По нашей просьбе арендатор готовится к крупномасштабным ремонтным работам. Граждане столицы, я уверен, в скором времени увидят изменения, и работа по наведению порядка  на этих кортах будет завершена", — сообщил Кара-Осман-оглы.



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