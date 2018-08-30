Гаспарян: Путин мог не брать личную ответственность за пенсионную реформу

"Для России история пенсионной реформы берет начало еще в конце 60-х годов, когда стало понятно, что модель, заложенная советским правительством, начнет давать сбои. Эти сбои в массовом порядке произошли еще в эпоху "перестройки", и эта проблема никуда не уходила. Но, к сожалению, оттягивание решения вопроса вовсе не означает, что этот вопрос рассосется сам по себе", — говорит Гаспарян.

Действительно, вариант, внесенный правительством РФ, огорчил многих, критика была как конструктивная, так и просто "оголтелая", отмечает эксперт. При этом понятно, что законопроект еще будет корректироваться, и об основных болезненных моментах высказался президент РФ.

"Ключевым в выступлении Путина было то обстоятельство, что он взял на себя личную ответственность за пенсионную реформу. Он ведь мог этого не делать, доверив вопрос правительству. Это вечная российская история о том, что царь у нас хороший, а бояре не очень. Поэтому если вдруг какое безобразие, то это обязательно плохие бояре. Путин, понимая, что вопрос действительно очень сложный и затрагивающий всех, берет на себя личную ответственность за эту реформу и спокойно, обстоятельно и честно обозначает все сложности", — констатирует Гаспарян в интервью радио Sputnik Беларусь.