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Руслан Бганба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Бганба о SputnikPro в Абхазии: это не школа, а профессиональный диалог

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SputnikPro в Абхазии (4)
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Руководитель информационного агентства и радио Sputnik Абхазия Руслан Бганба рассказал о новом проекте для медиа сообщества SputnikPro.

"Мы рады представить медиа сообществу Абхазии уникальную возможность познакомиться с опытом и технологиями международного информационного агентства Sputnik. Мы и раньше проводили семинары и мастер-классы в странах нашего присутствия, но они не носили постоянный и программный характер. Эти встречи показали, что есть запрос на профессиональный диалог и интерес к новым решениям в сфере электронных СМИ. Так и появился проект SputnikPro, состоящий из серии мастер-классов от ведущих российских медиа-менеджеров и журналистов. Проект работает в пяти странах, теперь пришел и в Абхазию. Особо хотим подчеркнуть, что это не школа, не курсы, а профессиональный диалог. Проект долгосрочный, будет постоянно развиваться", — сообщил Бганба.

SputnikPro — это серия презентаций и мастер-классов от лучших российских медиа-менеджеров и ведущих специалистов с колоссальным опытом работы в СМИ для руководителей и представителей СМИ и пресс-служб, пресс-секретарей.

Темы:
SputnikPro в Абхазии (4)


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