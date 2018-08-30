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Владимир Винокур
© Sputnik . Алексей Дружинин

Винокур об Иосифе Кобзоне: мы называли его скорой помощью

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Певец, российский юморист и телеведущий Владимир Винокур в эфире радио Sputnik сказал, что смерть народного артиста СССР Иосифа Кобзона - большая утрата.

"Иосифа знаю много лет. Сначала знал его как зритель, его песни звучали по телевидению и по радио. Я еще мальчишкой его слушал. А потом я работал уже в ансамбле "Самоцветы", и мы познакомились на гастролях в 1975 году. С тех пор дружим больше 40 лет. Я хочу сказать, что Иосиф — удивительный человек, мало того, что он артист великолепный и певец, которого все знают. Мы назвали Иосифа скорой помощью. Он всегда приходил на помощь не только родным, близким и коллегам, он приходил на помощь совершенно чужим людям. Он помогал больным, детским домам, солдатам, приезжал в военные точки, в Афганистан, в Чечню, помогал пенсионерам. Он был удивительный человек, и для нас это большая жуткая утрата", — сказал Винокур.

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