Винокур об Иосифе Кобзоне: мы называли его скорой помощью

"Иосифа знаю много лет. Сначала знал его как зритель, его песни звучали по телевидению и по радио. Я еще мальчишкой его слушал. А потом я работал уже в ансамбле "Самоцветы", и мы познакомились на гастролях в 1975 году. С тех пор дружим больше 40 лет. Я хочу сказать, что Иосиф — удивительный человек, мало того, что он артист великолепный и певец, которого все знают. Мы назвали Иосифа скорой помощью. Он всегда приходил на помощь не только родным, близким и коллегам, он приходил на помощь совершенно чужим людям. Он помогал больным, детским домам, солдатам, приезжал в военные точки, в Афганистан, в Чечню, помогал пенсионерам. Он был удивительный человек, и для нас это большая жуткая утрата", — сказал Винокур.