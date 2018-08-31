Ардзинба о выполнении обязательств инвесторами: контроль не менее двух раз в год

Министр экономики Адгур Ардзинба представил на заседании Кабинета Министров проект постановления об утверждении порядка контроля за исполнением инвесторами заявленных обязательств по вопросам, включенным в Государственный реестр преференциальных инвестиционных проектов.

"Речь идет о мониторинге выполнения обязательств, взятых на себя инвесторами при получении со стороны государства льгот в виде освобождения от уплаты налога на прибыль и налога на имущество, чтобы не получалась ситуация, когда предприниматели при получении льгот говорили одно, но, получив их, делали другое", — подчеркнул министр экономики Адгур Ардзинба.

Министр сообщил, что мониторинг будет осуществляться в соответствии с представленным постановлением не менее двух раза в год.

"Все этапы расписаны в постановлении, это завершение строительства объекта, введение в эксплуатацию, запуск производства, выход на пятьдесят процентов загруженности, на сто процентов и дата окупаемости", — сообщил Ардзинба.

Кабинет Министров Абхазии проголосовал за утверждение "Порядка контроля за исполнением инвесторами, заявленных обязательств по вопросам, включенных в Государственный реестр преференциальных инвестиционных проектов, а также за исполнением инвесторами обязательств, принятых в рамках инвестиционных договоров".