Бабаева: в Абхазии позитива намного больше, чем негатива

"Я надеюсь освоить побережье Черного моря, которое мне очень понравилось. И мне кажется, эта тема не раскручена с точки зрения российского потребителя. Пересечение границы между Абхазией и Россией, на мой взгляд, требует еще взаимодействия обеих сторон. Процесс пересечения границы можно сделать гораздо более быстрым, технологичным, и это даст положительный эффект для обеих сторон, потому что огромное количество отдыхающих сможет планировать гораздо четче свои поездки. Тема отдыха российских граждан здесь требует дополнительного внимания со стороны всех институтов страны. Это мой первый приезд за многие десятилетия, я первый и единственный раз была здесь в советское время, здесь позитива гораздо больше, чем негатива", — сказала Бабаева в эфире радио Sputnik Абхазия.

30 августа в пресс-центре Sputnik Абхазия выступил руководитель учебных программ МИА "Россия сегодня" Олег Щедров с лекцией "Как рассказать историю, чтобы ей заинтересовались современные медиа. Как сделать ваши новости популярными", а советник МИА "Россия сегодня" Светлана Бабаева рассказала о том, как изменились способы подачи информации с появлением интернета.