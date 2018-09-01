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Аршба Олег
© Sputnik Томас Тхайцук

Аршба о Захарченко: человек с русским характером

Радио
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Заместитель министра иностранных дел Абхазии Олег Аршба в интервью радио Sputnik Абхазия прокомментировал убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

"Он был яркой личностью, это большая  утрата… Я встречался с ним во время моих командировок в Донбасс, он запомнился очень теплым, энергичным, человеком с русским характером. Я недавно узнал, сколько ему лет, мне всегда казалось, что он намного старше. Сожалею, что приходится говорить о нем в прошедшем времени, сложно говорить…", — сказал Аршба в интервью радио Sputnik Абхазия.  

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером в результате теракта в кафе "Сепар" в центре Донецка.

Похороны Захарченко пройдут 2 сентября. Церемония прощания состоится в здании Донецкого театра оперы и балета.

Теги:
воспоминания, соболезнования, МИД Абхазии, Александр Захарченко, Абхазия


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