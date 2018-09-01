Аршба о Захарченко: человек с русским характером

"Он был яркой личностью, это большая утрата… Я встречался с ним во время моих командировок в Донбасс, он запомнился очень теплым, энергичным, человеком с русским характером. Я недавно узнал, сколько ему лет, мне всегда казалось, что он намного старше. Сожалею, что приходится говорить о нем в прошедшем времени, сложно говорить…", — сказал Аршба в интервью радио Sputnik Абхазия.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером в результате теракта в кафе "Сепар" в центре Донецка.

Похороны Захарченко пройдут 2 сентября. Церемония прощания состоится в здании Донецкого театра оперы и балета.