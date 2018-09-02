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Анжела Патарая
© Sputnik / Томас Тхайцук

Патарая об "Абхазском бюро": поможем репатриантам найти друзей в Абхазии

Радио
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Анжела Патарая, один из авторов проекта "Абхазское бюро", рассказала в эфире радио Sputnik о новой площадке по вопросу помощи репатриантам.

"Мы хотим помочь ребятам найти друзей. Это то, что государству сложно предоставить, касается вопросов дружбы, любви, психологии, помощи и поддержки. И это все делается молодыми людьми. Мы в рамках проекта продумали ряд мероприятий, таких как совместные языковые клубы. Будем выбирать тему дня и те, кому интересно попрактиковать английский, турецкий, абхазский, русский или какой-либо другой язык, смогут это сделать. Все наши мероприятия в течение девяти месяцев будут бесплатны, а потом, если мы поймем, что проект хороший и нужный, мы будем искать средства. Мы очень много говорим о вопросах репатриации, о важности диаспоры, о роли, которую играет молодежь, это возможность показать, нужна ли большая аудитория. У нас будут просмотры кино, будем приглашать людей, которые умеют плести черкесский орнамент, украшения из серебряных нитей, тех, кто умеет красиво рисовать на камнях, танцевать, играть на инструментах и делать их. Мы хотим, чтобы они проводили мастер-классы, чтобы люди вместе учились чему-то интересному", — сообщила Патарая.



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