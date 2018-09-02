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Олег Щедров
© Sputnik / Томас Тхайцук

Щедров об очаровании Абхазии: традиции - не музейный экспонат

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Руководитель учебных программ МИА "Россия сегодня" и один из ведущих тренеров в области практической журналистики Олег Щедров в эфире радио Sputnik отметил, что очарование Абхазии в ее традициях.

"Наверное, очарование Абхазии заключается в том, что традиции здесь сохраняются не в качестве музейного экспоната. Здесь детьми занимаются, это привет из моего советского прошлого, и это мне очень симпатично. Очень не хотелось бы, чтобы однажды Абхазия превратилась не по государственному устройству, а по атмосфере в дубликат Сочи, полного шума, беспокойного. Хватит, один Сочи – это хорошо, но здесь всегда будет место для семейного отдыха. Развивается, но в силу того, что мне этот край нравится, иногда жутко бесит, что медленно. Потом ты понимаешь, что здесь живут люди с другими проблемами, что там, где ты хочешь выкопать яму, есть проблемы, которые перед этим надо решить, и успокаиваешься. Счастливы люди, которые чувствуют себя комфортно, знают, что с ними будет завтра. Если  в такой атмосфере абхазам хорошо жить, чудесно, найдется достаточное количество людей, которое это оценит. Вообще, мне кажется, что Сухум развивается в правильном направлении", — сказал Щедров.



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