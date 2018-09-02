Квициния о Захарченко: в добровольцах из Абхазии он видел опору

"Это большая потеря для Денецкой Республики. Он делал очень многое, чтобы сохранить мир и стабильность на Донбасе. Когда началась война, мы ездили туда на границу за беженцами, провозили их в Абхазию. Уже к Новому году мы отправили в Донецк гуманитарную помощь, это была первая гуманитарная помощь из Абхазии. Он считал Абхазию большим другом, а в добровольцах из Абхазии видел опору. Они всегда были рядом с ним, он доверял им, относился с особым вниманием. Я уверен, что и они служили ему с честью", — сказал Квициния в интервью радио Sputnik Абхазия.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером в результате теракта в кафе "Сепар" в центре Донецка.

Похороны Захарченко пройдут 2 сентября. Церемония прощание состоится в здании Донецкого театра оперы и балета.