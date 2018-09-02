Медвенский: причины Второй мировой войны кроются в результатах Первой

Историк Николай Медвенский в эфире радио Sputnik отметил, что причины Второй мировой войны кроятся в том, что Германия не смирилась с поражением в Первой мировой.

"Это крупнейший в истории человечества вооруженный конфликт, в котором участвовало на тот момент 62 из 73 существовавших государств. То есть около 80 процентов населения земного шара.

Людские потери во Второй мировой войне по различным оценкам от 60 до 65 миллионов человек. На фронтах было убито 27 миллионов человек. Причины Второй мировой войны прямо кроются в результатах Первой мировой. Германия, потерпевшая поражение в Первой мировой войне не смирилась с ролью побежденного. Трудная социальная обстановка в стране стала накладываться и вызывать реваншистские настроения. В то же время в Азии рос японский милитаризм. При Советском Союзе было принято главным образом акцентировать внимание на этом, умалчивая о глубинных противоречиях в среде различных азиатских государств, и внутри них между различными этно-племенными группами. На мой взгляд, это как раз таки теория многопричинности", — сказал Медвенский.

2 сентября отмечается День окончания Второй мировой войны. В 1945 году на борту линкора "Миссури" был подписан Акт о капитуляции Японии, тем самым был положен конец самой страшной войне в истории человечества.