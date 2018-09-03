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Борис Рожин
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Рожин о возможных ударах по Сирии: Россия не оставит без внимания

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Аналитик центра военно-политической журналистики Борис Рожин рассказал Sputnik о военных учениях России, а также прокомментировал возможные удары по Сирии.

Маневры российских кораблей в Средиземном море с 1 по 8 сентября станут первыми межвидовыми учениями ВМФ и ВКС России, рассказал главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев.

"Учения призваны не только повысить слаженность сил и средств, которые сосредоточены в Средиземном море, но и отправить своеобразное послание нашим западным партнерам о том, что Россия в курсе подготовительных мероприятий по удару по Сирии, они  не остаются  без внимания. А с другой стороны эти корабли и самолеты могут быть использованы для непосредственной поддержки наступления сирийских войск ", — сказал эксперт.



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