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Алексей Дзермант
© Sputnik Юлия Хвощ

Дзермант: Россия не будет форсировать интеграцию Донбасса

Радио
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Известный политический эксперт, философ Алексей Дзермант в эфире радио Sputnik Беларусь прокомментировал ситуацию на Донбассе после гибели главы ДНР Александра Захарченко.

"Кризис затронет саму Донецкую государственность, потому что Захарченко был тем, вокруг кого объединялись многие силы, это была легитимная фигура. Сейчас, возможно, начнется борьба за власть, непонятно пока, чем она закончится. Если возобладают какие-то силы, которые хотят продвигать вопрос интеграции в Россию, то непонятна реакция украинской стороны, предпримут ли они какие-то активные действия. Многое зависит от расклада после этого убийства, кто придет к власти, каким образом будет осуществляться управление, от этого зависит будущее Донецкой народной республики. Не думаю, что Россия будет форсировать интеграцию Донбасса в силу внешних обстоятельств, с другой стороны, от власти ушли все подписанты минских соглашений со стороны Донецка, что делегитимизирует часть этих соглашений", — отметил эксперт в эфире радио Sputnik Беларусь.

Теги:
интеграция, Россия, Донбасс, Украина


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