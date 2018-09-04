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Сергей Шамба
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Шамба: Абхазия может реализовать многовековую мечту благодаря России

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Темы:
Абхазия: победить войну (33)
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Экс-министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба в преддверии 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии в интервью Sputnik отметил, что Абхазия сегодня может реализовать многовековую мечту народа.

"По историческим рамкам Абхазия прошла небольшой путь, но за это время созданы основы государственности. Процесс развития идет, конечно, не так быстро и не так эффективно, как нам виделось поначалу, и как хочется, но этот процесс идет. Самое главное, что абхазское общество настроено вопреки международному давлению, вопреки всему миру идти принципиально по пути строительства независимого демократического государства. Традиции государственности у нас имеют глубокие корни, но в советское время они утеряли реальную силу. В Советском Союзе Абхазия хоть и добилась позитивных моментов в своем развитии, но все-таки абхазское общество себя не ощущало  как независимое государство. Сейчас есть все возможности для того, чтобы реализовать многовековую мечту нашего народа, и это воплощается в жизнь благодаря тому, что у нас есть такой стратегический союзник, как Россия", — отметил Шамба.

Темы:
Абхазия: победить войну (33)
Теги:
Отечественная война народа Абхазии (1992-1993), Сергей Шамба


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