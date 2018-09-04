Шамба: Абхазия может реализовать многовековую мечту благодаря России

"По историческим рамкам Абхазия прошла небольшой путь, но за это время созданы основы государственности. Процесс развития идет, конечно, не так быстро и не так эффективно, как нам виделось поначалу, и как хочется, но этот процесс идет. Самое главное, что абхазское общество настроено вопреки международному давлению, вопреки всему миру идти принципиально по пути строительства независимого демократического государства. Традиции государственности у нас имеют глубокие корни, но в советское время они утеряли реальную силу. В Советском Союзе Абхазия хоть и добилась позитивных моментов в своем развитии, но все-таки абхазское общество себя не ощущало как независимое государство. Сейчас есть все возможности для того, чтобы реализовать многовековую мечту нашего народа, и это воплощается в жизнь благодаря тому, что у нас есть такой стратегический союзник, как Россия", — отметил Шамба.